Nicabooks il progetto Instagram di Veronica Tati che spiega il mestiere del libraio

4 Giugno 2022

Livorno 4 giugno 2022

Nicabooks è il progetto Instagram della 27enne Veronica Tati, Veronica vive a Livorno ed è laureata in Lingue e letterature straniere.

Dal 2017 al 2021 è stata libraia e responsabile della libreria Ubik di Livorno, attualmente lavora presso libreria Mondadori Livorno e, da metà Giugno, sarò libraia Giunti Livorno.

Ad Agosto 2021 Veronica Tati ha aperto un profilo Instagram Nicabooks, dove spiega il mestiere del libraio.

Il progetto sta andando molto bene: in dieci mesi ha raggiunto quasi 9000 followers ed è la prima in Italia a spiegare il mestiere del libraio sul social Instagram.

Nicabooks racconta Veronica Tati, “è il mio progetto Instagram che, appunto, ha due obbiettivi:

aiutare le librerie a migliorarsi e spiegare il mestiere del libraio ai curiosi di questo mondo.

Ogni giorno escono post singoli, caroselli, reels e storie che parlano del mestiere del libraio.

I contenuti trattano quest’ultimo a 360 gradi:

si parte con contenuti di base come per esempio come consigliare il libro giusto al cliente giusto fino a nozioni di visual marketing molto importanti in libreria.

Ogni Martedì, nelle storie, lancio un box delle domande: gli utenti hanno la possibilità di chiedermi tutto quello che vogliono in merito al mestiere del libraio e io rispondo loro nel corso della giornata.

Il Mercoledì, sempre nelle storie, ci sono gli aggiornamenti di lettura: io racconto agli utenti le mie letture e loro raccontano a me le loro.

Il Sabato mattina, sempre nelle storie, ci sono i quiz letterari per iniziare al meglio il weekend: gli utenti si impegnano con vero o falso a tema letterario e a indovinare autori o case editrici da alcuni dettagli di copertine.

Quest’ultimo appuntamento è il più sentito e il più atteso dagli utenti che mi seguono.

Ovviamente non mancano gli appuntamenti live.

Ogni mese, in Nicabooks, propongo 2-3 live:

una live è sempre dedicata al mio gruppo di lettura (è un gruppo di lettura dove leggiamo solo ed esclusivamente autori irlandesi classici e contemporanei e poi ne discutiamo tutti insieme durante la live) e le altre dove, collaborando con altri utenti, parliamo del mestiere del libraio e di tutte le sue sfaccettature.

Sono molto contenta dei risultati che sto ottenendo con questo account e anche di scoprire che gli utenti sono entusiasti nel scoprire i dettagli di un mestiere che, spesso e volentieri, viene preso poco in considerazione”.