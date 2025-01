Home

21 Gennaio 2025

Niccolò Gucci è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915

Livorno 21 gennaio 2025 Niccolò Gucci è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915

L’Unione Sportiva Livorno 1915 continua a rafforzare la rosa per perseguire l’ambizioso obiettivo del ritorno nel calcio professionistico. È ufficiale l’arrivo di Niccolò Gucci, attaccante originario di Bagno a Ripoli, che porta con sé un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C e Serie D.

Un curriculum di livello

Gucci, classe esperta e versatile, ha militato in numerosi club di Serie C, indossando le maglie di Perugia, Borgo a Buggiano, Poggibonsi, Fano, Pistoiese e Vis Pesaro. A queste si aggiunge un’importante carriera in Serie D, dove ha collezionato oltre 110 presenze tra campionato, Coppa e playoff, con un bottino che include due promozioni con le squadre di Arezzo e Pro Patria.

Le prime dichiarazioni di Gucci

Carico di entusiasmo e consapevole del valore del gruppo amaranto, Gucci si è presentato con parole di grande umiltà e determinazione:

“Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra che sta facendo un percorso eccezionale. Proprio per questo entro in punta di piedi e con la massima disponibilità nei confronti del mister e dei miei compagni. L’obiettivo finale non può che essere quello di riportare questa società nel calcio professionistico!”

Un rinforzo di qualità per mister Indiani

L’attaccante porta alla corte di mister Indiani una preziosa combinazione di esperienza, qualità tecniche e mentalità vincente. Il suo innesto rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una squadra capace di primeggiare e centrare il traguardo stagionale: il ritorno nei professionisti.

L’arrivo di Gucci conferma le ambizioni della società amaranto, sempre più determinata a restituire al Livorno il posto che merita nel panorama calcistico italiano.