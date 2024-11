Home

7 Novembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 7 novembre 2024 Nicola Di Paco candidato unitario: PD Rosignano si prepara al Congresso Straordinario. Riapertura del circolo di Vada

Il Partito Democratico di Rosignano ha ufficializzato la data del Congresso Straordinario, previsto per il 30 novembre e il 1° dicembre 2024, appuntamento che vedrà la partecipazione di tutti gli iscritti locali e l’elezione del Segretario dell’Unione Comunale e dei segretari dei Circoli.

Dopo un periodo di ascolto e confronto interno, il partito ha scelto Nicola Di Paco come candidato unitario. La decisione è frutto di un dialogo costruttivo tra tutte le componenti del PD e ha ottenuto il sostegno unanime dei membri della Commissione Congressuale, coordinata da Daniela Bartalucci, e del parlamentare Marco Simiani.

Nicola Di Paco, figura nota per il suo impegno come addetto alla prevenzione e protezione nello stabilimento Solvay e come ex Presidente della Pubblica Assistenza di Rosignano, incarna, secondo il partito, l’unità e la visione necessarie per rafforzare la presenza del PD sul territorio.

Di Paco è anche l’attuale Coordinatore Provinciale delle Pubbliche Assistenze della Provincia di Livorno, e porta con sé un’esperienza consolidata nel campo dell’associazionismo e della tutela sociale.

Un altro punto rilevante del Congresso è la riapertura del Circolo PD a Vada, un’iniziativa promossa in collaborazione con Alessandro Franchi, Segretario della Federazione PD di Livorno. La nuova sede, frutto di una richiesta dai membri locali, mira a diventare un punto di riferimento per ascoltare e raccogliere le istanze della comunità, in un momento di dialogo attivo con il territorio.

“Il Congresso rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi ulteriormente alle esigenze della comunità di Rosignano,” afferma Simiani, evidenziando il valore di questo percorso di confronto che, oltre all’elezione delle cariche locali, punta a costruire una nuova presenza radicata nella realtà quotidiana.

Per ulteriori informazioni i cittadini sono invitati a rivolgersi ai Circoli territoriali del PD ( www.pdlivorno.it/circoli-pd ). E’ possibile rimanere aggiornati sui prossimi incontri attraverso il nostro sito www.pdlivorno.it > news > UC Rosignano M.Mo oppure seguendo la nostra pagina Facebook @PDRosignano.

