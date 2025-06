Home

Nidi Gratis 2025-2026, approvato il nuovo bando

4 Giugno 2025

Livorno, 4 giugno 2025 Nidi Gratis 2025-2026, approvato il nuovo bando

Approvato il nuovo bando NIDI GRATIS per le famiglie(con D.D. n. 11125 del 23.05.2025 –allegato B) per l’anno educativo 2025-2026 con cui la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari.

La misura regionale Nidi Gratis rientra nell’ambito del progetto Giovani Sì

Si evidenzia che il contributo regionale potrà essere assegnato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.

Le famiglie potranno presentare le domande dalle ore 9,00 del giorno 04 Giugno 2025 fino alle ore 18,00 del 26 giugno 2025, esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite SPID, CIE, CNS).

Sul sito dedicato della Regione Toscana https://www.regione.toscana. it/-/nidi-gratis si può prendere visione del bando e di tutte le informazioni utili tra qui il documento “Linee guida alla presentazione della domanda NIDI GRATIS ae 2025/2026”

Sulla Rete civica del Comune di Livorno in:

Home > Servizi> Educazione e formazione>

dal giorno 04 giugno 2025 alle ore 09.00 si potranno altresì trovare le principali informazioni e indicazioni di dettaglio utili per la presentazione delle domande:

il bando regionale, le informazioni e i link di riferimento

le informazioni inerenti i servizi educativi del Sistema Integrato del Comune di Livorno utili per la presentazione delle domande.

Il Comune di Livorno ha inoltre previsto un servizio di assistenza alla compilazione delle domande a cui ci si può rivolgere chiamando il numero 0586/820625