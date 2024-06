Home

12 Giugno 2024

Livorno 12 giugno 2024 – “Nidi Gratis”: domande solo fino al 27 giugno

Si ricorda a tutti i genitori dei bambini/e iscritti nei servizi educativi comunali e privati accreditati e convenzionati che l’accesso al portale Regionale per le domande al bando regionale “Nidi gratis” chiude inderogabilmente giovedì 27 giugno alle ore 18.00.

Dopo questa scadenza non sarà possibile effettuare correzioni od integrazioni.

Si raccomanda di controllare che l’Isee sia corretto e che ci sia conformità tra il nucleo anagrafico disponibile negli uffici comunali con quello dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’ISEE .

In caso di difformità tra il nucleo anagrafico disponibile negli uffici comunali con quello dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’ISEE, le domande saranno inderogabilmente respinte con la perdita di accesso al beneficio, come previsto dall’Avviso Regionale Nidi Gratis.

Il Comune di Livorno ha previsto un servizio di assistenza alla compilazione delle domande a cui ci si può rivolgere chiamando il numero 0586/820625 .

Di seguito si ricordano le informazioni per partecipare al bando “Nidi Gratis”.

Con il nuovo bando NIDI GRATIS per le famiglie (approvato con D.D. n. 6782 del 28.3.2024 – allegato B) per l’anno educativo 2024-2025 la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari.

La misura regionale Nidi Gratis rientra nell’ambito del progetto Giovani Sì

Le famiglie potranno presentare le domande fino alle ore 18,00 del 27 giugno 2024, esclusivamente mediante applicativo regionale on line appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite SPID, CIE, CNS).

Sul sito dedicato della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

si può prendere visione del bando e di tutte le informazioni utili tra le quali il documento “Principali informazioni e Faq”

Su questo sito nell’Area Tematica Educazione e scuola alla pagina Nidi di trovano le principali informazioni e indicazioni di dettaglio utili per la presentazione delle domande:

• il bando regionale, le informazioni e i link di riferimento

• le informazioni inerenti i servizi educativi del Sistema Integrato del Comune di Livorno utili per la presentazione delle domande.

