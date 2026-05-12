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Cronaca

“Nidi Gratis”, presentato al Consultorio Est di Livorno il progetto della Regione Toscana

Cronaca

12 Maggio 2026

“Nidi Gratis”, presentato al Consultorio Est di Livorno il progetto della Regione Toscana

Livorno 12 maggio 2026 “Nidi Gratis”, presentato al Consultorio Est di Livorno il progetto della Regione Toscana

Prosegue la presentazione nei Consultori del progetto “Nidi Gratis”, un’iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze e cofinanziata dall’Unione Europea, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) a tutte le famiglie, con particolare attenzione a quelle in condizioni di fragilità.

Il programma “Nidi Gratis”, presentato da Ilaria Assoggiu, si inserisce in una più ampia strategia regionale che mira a ridurre le disuguaglianze sociali sin dalla prima infanzia. Numerosi studi evidenziano infatti come i primi anni di vita siano determinanti per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini. Investire precocemente nei servizi educativi significa offrire pari opportunità di crescita, contrastare la povertà educativa e favorire uno sviluppo equilibrato e inclusivo.

“Siamo stati subito disponibili ad accogliere questa iniziativa – sottolinea Rosa Maranto Responsabile della UF Consultoriale Livorno – perché i consultori svolgono un ruolo chiave nell’informare e accompagnare le famiglie nell’accesso alle opportunità disponibili, ma questo può essere fatto solo con un lavoro di rete che coinvolga servizi sociali, centri per le famiglie, scuole e servizi educativi. Durante la presentazione è stato sottolineato come l’investimento nei servizi educativi 0-3 rappresenti non solo una scelta di equità, ma anche una politica efficace: i benefici si riflettono nel lungo periodo in migliori esiti scolastici, maggiori opportunità occupazionali e una riduzione dei costi sociali. “Nidi Gratis” si configura quindi come uno strumento concreto per costruire un sistema più equo e inclusivo, abbattendo le barriere economiche e promuovendo il diritto di ogni bambino a un buon inizio di vita”.

Tra gli obiettivi principali del progetto:

– garantire a tutti i bambini e le bambine l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia;

– sostenere le famiglie, in particolare quelle più vulnerabili;

– promuovere l’inclusione sociale e le relazioni positive fin dai primi anni di vita;

– ridurre le disuguaglianze che si manifestano già nei primi anni e che tendono ad ampliarsi nel tempo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato della Regione Toscana.

https://www.regione.toscana. it/nidigratis

https://www.minoritoscana.it/ nidi-gratis-campagna- informativa

https://www.minoritoscana.it/ nidi-gratis-iniziative- pubbliche-di-informazione- sensibilizzazione

https://www.minoritoscana.it/ campagna-informativa-presso- consultori-toscani

https://www.minoritoscana.it/ nidi-gratis-pippi-insieme- promuovere-diritti- dellinfanzia-toscana