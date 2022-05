Home

Provincia

‘Nido aperto’, al via le visite delle famiglie all’asilo comunale

Provincia

5 Maggio 2022

‘Nido aperto’, al via le visite delle famiglie all’asilo comunale

San Vincenzo (Livorno) 5 maggio 2022

Gli interessati potranno prenotarsi tramite telefono o mail

In occasione delle nuove iscrizioni al servizio nido comunale, a partire dalla prossima settimana le famiglie interessate potranno visitare gli spazi del nido di San Vincenzo e parlare con gli educatori in merito all’organizzazione del servizio stesso e al progetto educativo previsto per il prossimo anno. Sarà possibile fissare un appuntamento per i giorni 10, 17 e 24 maggio dalle 16.30 alle 18.30. Per farlo è necessario contattare i numeri di telefono 0565/707262, 707204 o 707232, oppure inviare una mail a serviziallapersona@comune.sanvincenzo.li.it. Ricordiamo che il bando per le iscrizioni all’anno educativo 2022/23 è online sul sito del Comune di San Vincenzo e resterà aperto fino al prossimo 31 maggio. Potranno essere ammessi i bambini residenti a San Vincenzo e Sassetta che abbiano compiuto 3 mesi dalla data di inizio del servizio (settembre 2022) e non compiano i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Sono 22 i posti disponibili per i nuovi iscritti, 12 dei quali nel gruppo lattanti (3-12 mesi) e 10 nel gruppo dei medio-grandi (oltre i 12 mesi). Quest’anno, peraltro, i bambini hanno lavorato al progetto ‘Io, Noi e l’ambiente’, che ha preso forma nel murales da loro stessi realizzato, tradotto anche in un racconto da sfogliare in occasione dei giorni di apertura del servizio ai genitori dei nuovi iscritti. Una storia dal titolo ‘Il pesciolino e il marinaio’, scritta dagli educatori traendo ispirazione dalle opere di Giampaolo Talani e dalle bellezze offerte dal nostro territorio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin