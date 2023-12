Home

Provincia

Nido Il Mammolo chiuso per sanificazione

Provincia

13 Dicembre 2023

Nido Il Mammolo chiuso per sanificazione

Livorno 13 dicembre 2023 – Nido Il Mammolo chiuso per sanificazione

Intervento di sanificazione straordinaria

L’amministrazione di Rosignano Marittimo comunica che domani, giovedì 14 dicembre 2023, le attività educativo-didattiche del Nido d’Infanzia “Il Mammolo” SARANNO SOSPESE per consentire la realizzazione e la conclusione nella stessa giornata di alcuni interventi straordinari di sanificazione dell’impianto idrico/termico.

L’Amministrazione Comunale si scusa con le famiglie per il poco preavviso e per il disagio arrecato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin