30 Gennaio 2022

Niente da fare per il Brusa Us Livorno. Montale espugna il PalaCosmelli

Livorno 30 gennaio 2022

Niente da fare per il Brusa Us Livorno che cede al PalaCosmelli contro il Montale Basket 56-63, al termine di una partita giocata punto punto, di fronte ad un’avversaria giunta a Livorno con otto effettivi e priva di due elementi importanti nel proprio scacchiere.

La squadra di coach Marco Pistolesi, anch’essa priva di due giocatori (Del Monte indisponibile e Ghezzani, infortunatosi nelle fasi di riscaldamento), ha provato a combattere, ma ha viaggiato a fasi eccessivamente alternanti, per poter sperare in qualcosa di concreto. Tuttavia, sul finale, ci sarebbero state le possibilità per cogliere il bottino pieno, possibilità perdute senza attenuanti. Adesso la situazione di classifica si fa dura.

Le parole di coach Marco Pistolesi

«Abbiamo la capacità di sciupare in 30 secondi, quanto di buono fatto in 30 minuti – dice coach Marco Pistolesi – Abbiamo lottato a tratti, poi i soliti errori di precipitazione, valutazione e scelta, quelli che ti fanno cascare il mondo addosso. Qualche ingenuità nei rapporti con gli arbitri, siamo caduti nella trappola, manifestando il nervosismo e ci hanno punito con fischi molto molto discutibili e questo ci ha condizionato il finale. Abbiamo perso Pantosti che ha preso un tecnico per il 4 e 5 fallo. Una leggerezza che è costata cara. Negli ultimi 45 secondi sul meno tra palla a loro abbiamo fatto una buona difesa, hanno tirato male. Ma hanno preso il rimbalzo in attacco. Hanno sbagliato di nuovo e hanno ripreso il rimbalzo in attacco. E così si perdono le partite. Sono amareggiato. Non si riesce a fare lo scalino per portare a casa il risultato. La classifica è preoccupante, inutile nasconderlo. Oggi non ci sono scuse: andava vinta. Adesso ripartiamo cercando di lavorare e migliorare il più possibile».

Il tabellino: Artioli 4, Bernardini 7, Fiore 12, Ghezzani, Locci, Lulli 2, Pantosti 11, Spinelli 12, Vivone 5, Vukich 3. All. Pistolesi.

