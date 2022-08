Home

Provincia

Cecina

Niente “Dog Dance”, i cani non ballano in piazza a Cecina, Lippi: “il regolamento comunale lo vieta”

Cecina

6 Agosto 2022

Niente “Dog Dance”, i cani non ballano in piazza a Cecina, Lippi: “il regolamento comunale lo vieta”

Cecina (Livorno) 06 Agosto 2022

Vietata la Dog Dance in piazza a Cecina. Il sindaco Samuele Lippi: “Gli spettacoli con animali nelle piazze pubbliche sono impedite dal regolamento comunale”

Nessuna speranza dunque dalle parole del Sindaco Samuele Lippi postate anche sui social in merito all’evento che l’associazione “Go Dog Agility Team”, che vanta campioni nella dog dance, aveva organizzato per il 13 agosto a Cecina

La manifestazione prevedeva una sfilata canina, artisti di strada, aperitivo vegetariano, un’esibizione di dog dance e di falconeria; L’iniziativa era pensata per la raccolta di fondi a sostegno dell’associazione “Mici Felici” e dell'”Oasi del cane”.

Lippi con un post sui social esprime poi il suo pensiero e a parte il regolamento comunale in vigore dal 2006, dichiara:

“Questo é il volantino che mi é arrivato in cui si pubblicizza una iniziativa meritoria del ccn di Cecina a favore del nostro canile.

Io sono a favore dell’agility Dog e sopratutto delle attività di pet terapy.

Come sono contrario all’utilizzo degli animali nei circhi che per questioni legali non ho potuto impedire sono contrario all’utilizzo di animali per attività di spettacolo.

Per questo motivo ho chiesto che non si esibissero i volatili nel centro cittadino e soprattutto non si facesse una spettacolo di Dog Dance.

Credo che tutti quanti teniamo agli animali e al di là di incomprensioni eviterei di fare polemiche.

A Cecina a parte purtroppo i circhi tutelati da norme nazionali non si usano animali per fare spettacoli. Punto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin