Home

Cronaca

Nigiotti e altri in concerto per il Ca’Moro al Cortomuso nella data saltata di Bobby Solo

Cronaca

22 Agosto 2021

Nigiotti e altri in concerto per il Ca’Moro al Cortomuso nella data saltata di Bobby Solo

Livorno 22 agosto 2021

L’evento si svolgerà il 25 agosto sul palco del Cortomuso Festival al posto del concerto annullato di Bobby Solo

A diffondere la notizia è il sindaco di Livorno Luca Salvetti che commenta: ”

L’affondamento del Ca’ Moro ha colpito la sensibilità di tutta Livorno.

In queste ore sono state tantissime le manifestazioni di solidarietà e la voglia di supportare in qualche modo i ragazzi del parco del Mulino che avevano avviato e sviluppato l’attività sul ristorante galleggiante.

Per questo come amministrazione comunale e in collaborazione con la Fondazione Lem e il Cortomuso Festival abbiamo deciso di proporre immediatamente un evento speciale di sostegno all’associazione che gestiva il Ca’ Moro.

Mercoledì 25 alle 21.30 nello scenario straordinario dell’Ippodromo Caprilli organizzeremo un evento i cui proventi saranno destinati al progetto di ripartenza dell’attività.

È bastata una telefonata e c’è stata l’immediata adesione di Enrico Nigiotti che si esibirà insieme ad altri artisti che stiamo contattando.

Il ricavato (il biglietto costerà 10 euro, le prevendite saranno aperte a breve su circuito Vivaticket) sarà devoluto all’associazione che si organizzerà per ricevere durante la serata altri contributi.

Nei momenti difficili Livorno risponde sempre e sarà così anche per il Ca’ Moro e per l’evento che abbiamo voluto fortemente e organizzato con la disponibilità istantanea di tantissime persone.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin