Ninja Challenge, presentata l’ottava edizione della gara internazionale di percorsi a ostacoli

11 Febbraio 2025

Livorno, 11 febbraio 2025

Presentata questa mattina nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale l’ottava edizione della Ninja Challenge, gara internazionale di percorsi ad ostacoli (nuova specialità olimpica a Los Angeles 2028 inserita nel Penthatlon). Presenti il sindaco Luca Salvetti e gli organizzatori Maurizio e Michele Silvestri e Francesco Pirelli.

L’evento avrà luogo a Livorno nella struttura indoor di via Pera nei giorni 15 e 16 febbraio. Quest’anno alla manifestazione, unica prova in Italia per selezionare gli atleti del Mondiale che si svolgerà negli Usa in aprile 2025, interverranno oltre ai migliori specialisti italiani rappresentative da Gran Bretagna, Polonia, Germania, Francia, Israele.

L’evento, organizzato dalla A.s.d. “Ninja Challenge” si terrà appunto sabato 15, giornata in cui gareggeranno le categorie Bambini e domenica 16 in cui sarà la volta degli Adulti e Elite, presso la struttura indoor attrezzata della A.s.d. Ninja Cave in via Pera 28 a Livorno.

“Livorno è ancora una volta protagonista dello sport – ha dichiarato il Sindaco – con questa disciplina molto particolare che è stata illustrata opportunamente all’interno de La Notte Bianca dello Sport”.

“I percorsi ad ostacoli – ha aggiunto Maurizio Silvetri – sono entrati ufficialmente come 5° Disciplina del Pentathlon moderno sostituendo l’Equitazione, e dunque saranno presenti alle olimpiadi di Los Angeles 2028”.

Anche per questa edizione Ninja Challenge saranno ospitati oltre a specialisti italiani nelle discipline ad Ostacoli anche atleti internazionali. Tra le nazioni partecipanti: Inghilterra, Polonia, Germania, Romania, Francia, Israele e pentatleti che si cimenteranno nelle prove ad ostacoli Ninja.

La Disciplina ad Ostacoli Ninja è inoltre promossa da vari Format TV internazionali, ed in Italia ha visto protagonisti Atleti livornesi anche durante il programma “Show dei Record “condotto da Gerry Scotti (Martina Lottini, Nicola Gini, Anna Bargelli, Giulia Bertocchi e il presidente Asd Michele Silvestri).

“Il valore di questo tipo di gara va al di là dell’aspetto sportivo. E’ una educazione, un allenamento a superare gli ostacoli che ora sono su un percorso ginnico ma che domani saranno, sotto forme diverse, ostacoli nella vita quotidiana” ha concluso Michele Silvestri descrivendo la disciplina.