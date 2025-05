Home

NL1, lo sfogo dello youtuber livornese: "Preso di mira da baby-bulli, ora ho paura"

17 Maggio 2025

NL1, lo sfogo dello youtuber livornese: “Preso di mira da baby-bulli, ora ho paura”

Livorno, 17 maggio 2025 NL1, lo sfogo dello youtuber livornese: “Preso di mira da baby-bulli, ora ho paura”

Denuncia pubblica dello youtuber livornese conosciuto come nicolivorno1 (NL1), che attraverso una lunga lettera e vari video sul suo canale YouTube racconta la difficile situazione che starebbe vivendo da mesi: esclusione sociale, offese, minacce e episodi di bullismo.

NL1, 23 anni, è attivo su YouTube dal 2021, dove pubblica video di vario genere e ha raccolto negli anni una cerchia di fan e conoscenti.

«Negli anni ho conosciuto tantissime persone, anche famose, e dei fan unici» racconta.

Ma la sua visibilità sui social avrebbe attirato anche l’invidia di alcune persone; «Dal 2023 ho iniziato ad avere persone che offendono, minacciano e che hanno iniziato a escludermi da tutto, dicendo agli altri di non uscire con me e di lasciarmi solo».

Secondo quanto dichiarato dallo stesso NL1, la situazione sarebbe peggiorata negli ultimi tempi.

Oltre alle offese verbali e all’isolamento, il giovane youtuber riferisce di essere vittima di episodi sempre più gravi:

«Adesso sto avendo problemi, vengo preso in giro, mi tirano le cose addosso e non si fermano solo a questo. Quando tento di difendermi loro si giustificano dicendo “siamo minorenni” e si mettono tutti contro di me».

NL1 evidenzia anche quella che a suo dire sarebbe una disparità di trattamento da parte della legge: «La legge non è uguale per tutti ._ e racconta di caso di sua conoscenza-. Dico questo perché una persona che si era solo difesa ha ricevuto una denuncia e ha dovuto pagare mille euro di avvocato». Proprio per questo motivo, il giovane afferma di voler evitare qualsiasi tipo di problema: «Io non voglio guai, perché ho paura, so come sono e voglio stare tranquillo».

Secondo NL1, anche alcuni genitori sarebbero complici di questo clima ostile, schierandosi a difesa dei propri figli nonostante i comportamenti scorretti: «Alcuni genitori vanno a difesa dei figli anche quando hanno torto».

In chiusura, il giovane youtuber ha lanciato un appello alla sensibilità collettiva: «In questo mondo cattivo facciamo che diventi buono e in pace, perché non sono l’unico ad essere bullizzato.

Se anche voi state passando questi problemi e siete soli, io ci sono. Mi sento solo ed escluso e questo è un messaggio che vorrei mandare al mondo».

NL1 racconta che le persone che lo importunano sarebbero prevalentemente minorenni, soliti agire in gruppo, e che la situazione sarebbe ormai degenerata fino ad arrivare ad aggressioni fisiche.

La sua testimonianza è visibile anche nei video pubblicati sul suo canale YouTube.

