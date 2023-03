Home

“No a un mare di armi!”, lunedì 27 presidio vicino all’Accademia in occasione del convegno coi ministri Crosetto e Musumeci

23 Marzo 2023

Iniziativa di "Rete Livorno contro le guerre" e "Coordinamento per il ritiro dalle missioni militari all'estero"

Livorno, 23 marzo 2023 – Una iniziativa congiunta di “Rete Livorno contro le guerre” e “Coordinamento per il ritiro dalle missioni militari all’estero” contro quello che viene definito “un mare di armi”.

“Come noto – esordisce il comunicato congiunto dei due organizzatori – il 27 marzo si terrà a Livorno presso l’Accademia Navale l’evento “La civiltà del mare” organizzato da Marina Militare, CNR e Fondazione Leonardo”

“Saranno presenti i ministri della Difesa Guido Crosetto e della Protezione civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci,

insieme a esponenti dello Stato Maggiore della Difesa

e vertici del mondo industriale ed accademico strettamente legato alla ricerca e alla produzione militare.

C’è però una Livorno che non si riconosce in questo approccio alle tematiche del mare.

Si tratta delle tante persone e formazioni sociali e politiche che da tempo operano attivamente nel “Coordinamento per il ritiro delle missioni militari all’estero”

e da quelle che sono scese in piazza nella bella manifestazione del 23 ottobre organizzata dalla “Rete Livorno contro le guerre”.

Di fronte all’evento del 27 in Accademia, queste due realtà hanno deciso di unire gli sforzi in una iniziativa unica di mobilitazione e di controinformazione.

Il mare non è una risorsa da saccheggiare per scopi commerciali. Non dev’essere il teatro di iniziatve predatorie in competizione armata con gli altri Stati.

Il mare è una ricchezza naturale per tutti, da tutelare dal punto di vista ambientale

e da presidiare semmai a protezione della vita di chi lo attraversa per cercare una vita migliore.

Lunedì 27 dalle 14 saremo presenti in Piazza San Jacopo in Acquaviva, in concomitanza con l’evento in Accademia, per testimoniare i valori pacifisti, ecologisti e sociali di una Livorno diversa.