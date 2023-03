Home

Cronaca

Aree pubbliche

“No al Cubone”, cittadini dicono NO al progetto “Cittadella dello Sport alla Scopaia”

Aree pubbliche

14 Marzo 2023

“No al Cubone”, cittadini dicono NO al progetto “Cittadella dello Sport alla Scopaia”

Livorno 14 marzo 2023 – “NO al CUBONE”, i cittadini dicono NO al progetto “Cittadella dello Sport alla Scopaia”

Da un gruppo di cittadini è nato il comitato “No al cubone”, queste le ragioni della sua costituzione ed i motivi per i quali sono contrari alla realizzazione della cittadella dello sport

In un’epoca di cambiamenti climatici in cui il suolo è stato dichiarato una risorsa “critica” per il futuro del pianeta e se ne raccomanda il minimo sfruttamento, l’amministrazione ha deciso di cementificare con un CUBO di 1776 metri quadrati, una costruzione di circa 40 metri per lato e alta 10 metri, in una zona verde del quartiere Scopaia.

Un’area mai edificata e mai interessata da fenomeni di urbanizzazione, quindi permeabile e utile filtro in caso di precipitazioni che già in passato, ma anche nel presente, hanno dato notevoli problemi di allagamento a tutta la via San Marino e ai piani interrati dei fabbricati prospicenti.

I cittadini contestano inoltre all’amministrazione il mancato coinvolgimento nel progetto, perché se è vero che la Scopaia, nonostante sia un quartiere relativamente giovane, ha avuto una cementificazione scellerata e mancano strutture e sportive e di socializzazione è anche vero che non è questo il modo per realizzarle.

Il CUBONE è l’ennesimo scempio.

Il progetto è “indoor”, cioè al chiuso, per 3 discipline (basket, volley e calcio a 5) con una capacità di contenere 300 persone tra atleti e spettatori e sarà dato in gestione a società sportive per campionati regionali con peggioramento traffico, della sicurezza stradale, della mobilità e della vita rionale.

E’ distante oltre 500 metri dal complesso scolatisco di Villa Corridi e quindi non risolve il problema della mancanza della palestra per la scuola.

I giovani hanno bisogno di fare sport e socializzare ma non con strutture indoor e con rette da pagare.

E’ vero che quel terreno anche dai vecchi piani regolatori era destinato a impianti sportivi ma non prevedeva certo strutture di cemento, dimensionate a livello cittadino, anonime, fuori misura e spersonalizzanti.

Chiediamo quindi al Sindaco e collaboratori:

una progettazione partecipata cioè che concordino PRIMA con gli abitanti dei vari rioni le strutture di cui loro sentono la necessità, puntando al recupero, alla riqualificazione dell’ esistente, e non al consumo del suolo, garantendo la NON cementificazione delle aree verdi.

Proponiamo una semplice riflessione…Si pensa realmente ad una migliore qualità della vita per i cittadini residenti?

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin