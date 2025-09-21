Home

Sport

Basket

“No al protocollo, liberi di tifare”, oggi 15 minuti di protesta degli Sbandati

Basket

21 Settembre 2025

“No al protocollo, liberi di tifare”, oggi 15 minuti di protesta degli Sbandati

Livorno 21 settembre 2025 “No al protocollo, liberi di tifare”, oggi 15 minuti di protesta degli Sbandati

in occasione della partita di basket Libertas-Cento, a seguito del nuovo protocollo che equipara i gruppi organizzati del basket a quelli calcistici, con relative conseguenze, i tifosi libertassini annunciano un primo quarto di silenzio in segno di protesta.

Queste le motivazioni della protesta:

Durante l’estate ci siamo ritrovati un protocollo firmato a fine luglio da Osservatorio, FIP, LegaDue e Lega serie A, che equipara i gruppi organizzati del basket a quelli calcistici, in particolare introduce:

• Liste con biglietti nominali da consegnare entro le 19 del giorno precedente la gara e acquisto dei biglietti e tra le 19:00 del venerdì, sia per i gruppi organizzati che per il semplice tifoso

• Ricevitorie scelte da chi comanda come unico canale per acquistare i biglietti, con relativo aumento quindi dei prezzi del biglietto viste le commissioni applicate

•Biglietti nominali per tutte le partite e non solo per quelle considerate a rischio

• Partite a rischio stabilite con criteri poco oggettivi.

Dopo una riunione avuta tra i gruppi organizzati e il Presidente della LNP, dove ci veniva telato che alcuni punti del nuovo protocollo potevano essere rivisti, ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro.

Per questo Sbandati 1987 e Nuove Leve, in linea con tutti i gruppi firmatari del comunicato uscito in agosto, durante la prima partita di campionato Liberats Livorno – Cento RIMARRÀ IN SILENZIO PER TUTTO IL PRIMO QUARTO.

NO AL PROTOCOLLO – LIBERI DI TIFARE”

Sbandati 1987 – Libertas Livorno

Nuove Leve