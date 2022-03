Home

3 Marzo 2022

No alla guerra in Ucraina, le parole di Salvetti sindaco di Livorno (video)

Livorno 3 marzo 2022

No alla guerra in Ucraina, le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti alla manifestazione “No alla guerra, si alla pace” svoltasi in piazza del Luogo Pio

