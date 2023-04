Home

Cronaca

No all’autonomia differenziata: giovedì 13 aprile raccolta firme a Livorno in Darsena Toscana per lanciare una legge di iniziativa popolare

Cronaca

12 Aprile 2023

No all’autonomia differenziata: giovedì 13 aprile raccolta firme a Livorno in Darsena Toscana per lanciare una legge di iniziativa popolare

Livorno 12 aprile 2023 – No all’autonomia differenziata: giovedì 13 aprile raccolta firme a Livorno in Darsena Toscana per lanciare una legge di iniziativa popolare

Giovedì 13 aprile a Livorno sarà allestita una raccolta firme davanti al varco del terminal Darsena Toscana per esprimere contrarietà alla proposta sull’autonomia differenziata sostenuta dal governo Meloni. L’iniziativa, organizzata dalle segreterie provinciali di Flc-Cgil e Filt-Cgil, si terrà dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20. La raccolta firme in programma a Livorno si inserisce all’interno delle iniziative lanciate a livello nazionale dalla Cgil per presentare in Parlamento una legge di iniziativa popolare che blocchi la riforma: servono almeno 50mila firme entro il prossimo 9 maggio (la raccolta è infatti iniziata sei mesi fa).

La proposta di legge sull’autonomia differenziata, se approvata, aumenterebbe ulteriormente le disuguaglianze tra le varie regioni in settori strategici quali ad esempio scuola, sanità, trasporti e porti. I primi a subire i contraccolpi negativi di questa irricevibile proposta sarebbero i cittadini delle regioni più svantaggiate: tutto ciò sarebbe inaccettabile. Riteniamo infatti che a tutti i cittadini del Paese debbano essere garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità a prescindere dalla Regione in cui essi vivono. Le disuguaglianze tra i vari territori devono essere ridotte, non incrementate.

Veronica Virgili (segretaria generale Flc-Cgil provincia di Livorno)

Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin