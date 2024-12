No Cubone all’assessore Rafanelli: “Speriamo nella Sua esperienza per valutare le contraddizioni delle politiche di consumo del suolo”. La lettera aperta del comitato

Home

31 Dicembre 2024

Livorno 31 dicembre 2024

Il Comitato No Cubone torna a far sentire la sua voce per la lotta contro la costruzione della palestra in via San Marino. Lo fa cogliendo il momento dell’insediamento del nuovo assessore alla Cultura Angela Rafanelli. La lettera aperta del comitato:

“Il Comitato No Cubone è lietissimo del Suo ingresso in Giunta. Pensiamo che una persona con un percorso così importante nel giornalismo di inchiesta e attento ai diritti di tutti possa essere un valore aggiunto per l’amministrazione di Livorno.

Crediamo fermamente nel senso che la nuova formulazione dell’art. 9 della Costituzione ha impresso alla cultura, indissolubilmente legata alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, soprattutto nell’interesse delle generazioni future.

Speriamo davvero che la Sua importante esperienza professionale, lontana dalle dinamiche imprenditoriali livornesi, possa consentirLe di cogliere facilmente le contraddizioni delle politiche comunali di consumo del suolo praticate dal 2019 ad oggi dalle giunte Salvetti.

Il piccolo mondo livornese è rimasto impermeabile a ogni raccomandazione di studiosi e scienziati in merito alla necessità di ridurre il consumo di suolo per prevenire o almeno limitare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Come noto, noi rappresentiamo l’interesse di chi chiede da anni di non cementare un ettaro di terreno nella zona alluvionale di Via San Marino, a soli 50 metri dal Rio Felciaio, per la costruzione di un palazzetto dello sport che potrebbe tranquillamente essere localizzato in un altro sito già impermeabile.

Siamo anche gli esponenti della parte di città preoccupata dalle previsioni del piano strutturale che prevede altre colate di cemento nell’interesse di proprietari privati di aree che sono generosamente state trasformate in edificabili.

Le chiediamo quindi di essere l’assessore di tutti, soprattutto delle generazioni future che subiranno effetti sempre più incontrollabili dai cambiamenti climatici e che si ritroveranno con ancora più cemento per le scelte di favore di questa giunta verso gli interessi di palazzinari e costruttori che continuano a vivere nell’Italia degli anni ‘80.

La invitiamo quindi a reperire internamente tutti gli atti già al protocollo del Comune nei quali sono ben rappresentati tutti gli interessi ambientali fino ad oggi sacrificati dalle Giunte Salvetti e a venire a visitare l’area di Via San Marino. Se riuscirà a organizzare la visita prima che procedano con le colate di cemento, potrà anche vedere che gli scavi hanno scoperto reperti archeologici di una Livorno passata che forse non meritano di essere distrutti per sempre.

Rinnovando la nostra stima e fiducia, speriamo di poterLa presto accogliere in Via San Marino”

