17 Gennaio 2024

Livorno 17 gennaio 2024 – No Cubone, la delusione per la risposta dell’assessore regionale Monni

Il Comitato No Cubone, attivo nella difesa dell’ambiente e della sicurezza del territorio, esprime la propria delusione riguardo alle promesse di incontro non ancora mantenuta da parte del presidente Giani e in merito alla risposta dell’assessore regionale Monni

In occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte di Salviano, alcuni membri del comitato No Cubone avevano parlato direttamente con il presidente della regione Eugenio Giani e con l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni presenti in quel frangente.

“Ci fu, da parte di Giani, la promessa di un incontro con una delegazione del comitato nei primi giorni di gennaio, ma ancora non abbiamo avuto risposta alla richiesta inviata”. Dichiarano i membri del comitato che proseguono:

“Un’altra richiesta di incontro era stata inviata anche all’assessore Monni con deleghe all’ ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e protezione civile. L’assessore Monni ci ha risposto oggi respingendo l’incontro per un problema di competenza e ci ha indicato come referente l’assessorato alle infrastrutture.

Ci sarebbe piaciuto che l’assessore avesse al limite declinato la sua competenza ad esito di un incontro, perché la nostra protesta riguarda davvero le politiche di sicurezza e permeabilità dei suoli.

Abbiamo quindi deciso di scrivere una nuova richiesta indirizzata congiuntamente all’assessore alle Infrastrutture, nuovamente all’assessore Monni e, visto che ci indicano come competente il Sindaco anche a quest’ultimo.

Speriamo vivamente che il Sindaco, in una discussione con i referenti regionali del partito che, in questo momento, promuove in parlamento la legge sulla permeabilità del suolo, possa acquisire tutti quegli elementi di decisione che fino ad oggi gli sono drammaticamente mancati”.

