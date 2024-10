Home

12 Ottobre 2024

Livorno 12 ottobre 2024 – “No Cubone”, manifestanti in corteo nel quartiere (Video)

Continuano le proteste del comitato No Cubone contro la realizzazione della palestra in via San Martino con la conseguente distruzione di quella che per loro è un’oasi naturale da proteggere e contro la cementificazione in un area per loro a rischio idrogeologico

