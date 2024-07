Home

7 Luglio 2024

Livorno 7 luglio 2024 – No Cubone non si arrende, “Ambiente sotto attacco, continueremo la lotta”

Dopo la campagna elettorale che ha visto una netta sconfitta elettorale dei partiti politici che sostenevano il comitato no cubone, il comitato torna a far sentire la sua voce “gridando” Ambiente sotto attacco

Ieri nell’area verde di via San Marino, alla Scopaia, si è tenuto un incontro tra cittadini che, sempre di più si sentono minacciati e temono la costruzione della palestra pubblica.

“Dopo il risultato delle elezioni, con la riconferma di questo Sindaco e del suo programma, 𝐢 𝐩𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨, 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐬 𝐥‘𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐨”.dichiarano dal comitato e proseguono:

“Il comitato No Cubone ha dimostrato in tanti modi che il terreno di via San Marino è un’area incolta di grande valore: 38 specie di uccelli censiti da LIPU tra i quali il “torcicollo” specie particolarmente protetta perché in via di estinzione, cecklist botanica di 130 tipi di piante tra le quali alcuni tipi di orchidee spontanee, la produzione di olio dai 30 olivi presenti e il grande beneficio di poter fare passeggiate nel verde delle strade vicinali in un ambiente agreste e silenzioso.

Quest’area merita una conservazione e una valorizzazione compatibile con i servizi ecosistemici che offre: quali il contrasto al calore urbano, il miglioramento dell’aria e la grande funzione di prevenzione di allagamenti e alluvioni.

Il palazzetto si può costruire in aree già cementificate e degradate come vuole il bando a cui il comune ha partecipato per ottenere i fondi PNRR.

Continueremo la nostra lotta con tutti i mezzi possibili!”