18 Dicembre 2023

Livorno 18 dicembre 2023 – No Cubone organizza una visita alle ex serre Labrogarden aperta alla cittadini e politici

Via del Crocino nel terreno ex-serre Labrogarden

Il comitato NO CUBONE organizza una visita alle ex-serre Labrogarden e invita tutti i cittadini, i rappresentanti delle forze politiche e i giornalisti che vorranno intervenire.

Sarà possibile constatare la devastazione di questo terreno cementificato e degradato in attesa di essere riqualificato da anni.

Quale momento migliore per la riqualificazione se non, il finanziamento con i fondi PNRR ottenuto, come da bando, proprio per “PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI”

Che senso ha spendere denaro pubblico per riportare a verde l’area delle ex-serre e colare cemento in un’area verde a 500 metri di distanza?

La localizzazione del palazzetto dello sport, in un’area verde naturale a soli 50 metri dal rio Felciaio, non solo lede gli interessi pubblici di tutti i cittadini per la perdita di un’area verde ricca di biodiversità, ma lede tutti i cittadini di Livorno anche per i maggiori oneri di riportare a verde un’area già cementificata!

