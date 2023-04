Home

Cronaca

Ambiente

No Cubone presenta la mozione a salvaguardia del verde della Scopaia

Ambiente

28 Aprile 2023

No Cubone presenta la mozione a salvaguardia del verde della Scopaia

Livorno 28 aprile 2023 – No Cubone presenta la mozione a salvaguardia del verde della Scopaia

Presentazione della mozione per la salvaguardia delle aree verdi esistenti nel quartiere Scopaia e richiesta di spostamento dell’impianto sportivo previsto per Via San Marino

Il Comitato NO CUBONE continua la sua battaglia per la salvaguardia dell’area verde di via San Marino e, in appoggio alla petizione popolare con le prime 700 firme già depositate in comune, vuole far capire alle forze politiche di maggioranza e di opposizione che l’istanza è più che legittima.

Il 29 aprile verrà presentata una mozione invitando tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione che, eventualmente, potranno firmarla e farla propria.

Non siamo a priori contro la costruzione dell’ impianto sportivo ma vogliamo che si trovi un’area più idonea senza continuare a sfruttare il suolo.

Un esempio, nello stesso quartiere della Scopaia è la zona delle ex-serre Labrogarden, un’area già cementificata, di proprietà del comune, con la stessa destinazione d’uso di quella di Via San Marino ma in completo in degrado che deve essere riconvertita da anni. Ma non solo, a detta dell’amministrazione, quella zona dovrebbe essere riconvertita a verde.

Allora i cittadini si chiedono: per quale logica bizzarra un’area verde viene cementificata e un’area già cementificata, lontana peraltro dalle abitazioni, inserita tra la ferrovia e una strada ad alta percorrenza, dovrebbe essere riportata a verde?

Ammesso che si faccia subito la riconversione quando potrebbe essere fruita dai cittadini? Quando diventerà un vero parco? Forse tra vent’anni.

E allora quale occasione migliore del finanziamento ottenuto per inserire in questi terreni un impianto sportivo? L’area sarebbe fruibile da subito e tra vent’anni avremo l’impianto sportivo immerso in un parco.

Il comitato NO Cubone

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin