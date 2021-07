Home

Cronaca

No green pass, la manifestazione a Livorno. La diretta video

Cronaca

29 Luglio 2021

No green pass, la manifestazione a Livorno. La diretta video

Livorno 29 luglio 2021

Il “popolo” del No green pass si è ritrovato a manifestare in piazza del Municipio a Livorno in contemporanea con molte altre piazze italiane

Una protesta contro il green pass che limita le libertà e che di fatto obbliga le perssone a vaccinarsi anche se sono libere di scegliere di non farlo

La diretta video

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin