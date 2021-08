Home

No green pass, manifestazione a difesa di insegnanti e personale sanitario

22 Agosto 2021

Livorno 22 agosto 2021

Circa 200 persone si sono ritrovate ieri pomeriggio in piazza del Municipio per manifestare contro il green pass.

La manifestazione di protesta organizzata da “No Green Pass di Livorno” era contro l’obbligo vaccinale per i sanitari e quello del green pass per tutto il personale scolastico, ed universitario.

Questi lavoratori statali, come cittadini non hanno l’obbligo di vaccinarsi, ma di fatto vengono obbligati a farlo per imposizione dello Stato.

Se vogliono fare valere i loro diritti rischiano la sospensione: del rapporto di lavoro; della retribuzione, di qualsiasi compenso o emolumento

La protesta ha affrontato anche il recente obbligo di Green Pass per le visite ai familiari in tutte le strutture sanitarie (Ospedali, Rsa) e per l’accesso al pronto soccorso degli accompagnatori

Per i manifestanti vengono violate in nome di uno stato di emergenza sanitaria molte delle garanzie costituzionali a tutela della libertà

