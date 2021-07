Home

No green pass, sit-in e fiaccolata in piazza del Municipio

28 Luglio 2021

Livorno 28 luglio 2021

Il “popolo” del no green pass tornerà a manifestare oggi 28 luglio 2021

Dalla Questura comunicano che questa volta la manifestazione è stata regolarmente preavvisata la manifestazione per oggi

La manifestazione si svolgerà alle ore 20 in piazza del Municipio e non alla terrazza Mascagni come erroneamente comunicato dalla questura.

La questura ha formalmente formalmente notificato le prescrizioni finalizzate a garantire il diritto a manifestare ma nel rispetto delle norme anti Covid.

Anche questa sera alla manifestazione sarà presente la digos e la polizia scientifica

