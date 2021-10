Home

Cronaca

“No Paura Day 4” domenica manifestazione alla Terrazza Mascagni

Cronaca

23 Ottobre 2021

“No Paura Day 4” domenica manifestazione alla Terrazza Mascagni

Livorno 23 ottobre 2021 – “No Paura Day 4” domenica manifestazione alla Terrazza Mascagni

Anche questa volta la manifestazione si svolgerà alla Terrazza Mascagni, ed inizierà a partire dalle ore 16.00

La manifestazione è nata per contestare le scelte adottate nella gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia e per il rispetto della persona umana.

Gli organizzatori, come hanno sempre sottolineato fin dalla prima manifestazione, non si definiscono negazionisti, ma chiedono misure alternative.

Durante la manifestazione di domenica interverranno:

Antonello Fasillo, avvocato; Matteo Gracis, giornalista indipendente; Mauro Perticaroli, medico di medicina generale; Paolo Tirabasso, avvocato

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin