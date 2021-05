Home

Cronaca

“No paura day”, molti senza masherina e assembramenti. Identificazioni in corso, scientifica al lavoro

Cronaca

11 Maggio 2021

“No paura day”, molti senza masherina e assembramenti. Identificazioni in corso, scientifica al lavoro

Livorno 11 maggio 2021 – “No paura day”, molti senza masherina e assembramenti. Identificazioni in corso, scientifica al lavoro

Domenica 09 maggio alle ore 17 si è svolto alla Terrazza Mascagni il No paura day, una manifestazione dove venivano divulgate le proprie posizioni sulla pandemia covid 19

Alla manifestazione molte persone non hanno rispettato le norme anti contagio per evitare la diffusione del virus.

Nonostante i ripetuti inviti delle forze dell’ordine a rispettare le norme ci sono stati ugualmente molti assembramenti e molte persone senza mascherina come possibile vedere dalle numerose foto e video diffusi sui social

La polizia scientifica ha ripreso l’intera manifestazione alla quale hanno partecipato circa 500 persone ed ora sono in corso le indagini per l’individuazione dei trasgressori, alcuni noti e altri in via di identificazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin