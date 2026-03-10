Home

NO Referendum magistratura, incontro del PD a Livorno con la vicepresidente del Senato Rossomando, Mia Diop e Salvetti

10 Marzo 2026

Un nuovo appuntamento pubblico per discutere della riforma costituzionale della magistratura e del referendum che chiamerà gli italiani alle urne il 22 e 23 marzo. L’Unione comunale del Partito Democratico di Livorno prosegue infatti il ciclo di incontri dedicati al confronto sul tema, con un terzo appuntamento in programma giovedì 12 marzo alle ore 21.

L’iniziativa si svolgerà nella sala conferenze del Palazzo del Portuale, in via San Giovanni, e rappresenta un nuovo momento di approfondimento promosso dal PD livornese in vista della consultazione referendaria. Dopo i primi incontri organizzati con comitati civici e realtà del territorio impegnate per il “No”, questa volta il dibattito vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali e politici.

Ad aprire la serata sarà la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop. Al confronto prenderanno parte anche la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, l’ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini e il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Sono inoltre previsti gli interventi di Marco Guercio, in rappresentanza di Alleanza Verdi e Sinistra, e di Bruno Neri per il Movimento 5 Stelle. A coordinare l’incontro sarà il segretario dell’Unione comunale del PD livornese Alberto Brilli.

Al centro della discussione ci saranno i contenuti della riforma e le possibili conseguenze sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’autonomia della magistratura, temi ritenuti centrali per il funzionamento della democrazia costituzionale.

Durante l’incontro verrà affrontato anche il tema dei costi della riforma: secondo stime riportate da diversi quotidiani, l’istituzione di due CSM e dell’Alta Corte comporterebbe oltre 114 milioni di euro nel primo anno e circa 102 milioni a regime.

Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale si terrà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Non essendo previsto quorum, l’esito sarà determinato dal numero dei voti validamente espressi.

L’incontro promosso dal Partito Democratico vuole dunque offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma, invitando la cittadinanza a partecipare al dibattito per arrivare al voto con una maggiore consapevolezza.

