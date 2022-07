Home

Provincia

Piombino

No rigassificatore, partecipazione trasversale. “I partiti siano coerenti anche a Firenze e a Roma”

Piombino

17 Luglio 2022

No rigassificatore, partecipazione trasversale. “I partiti siano coerenti anche a Firenze e a Roma”

Roma 17 luglio 2022

L’Onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana):

“Successo manifestazione Piombino (Livorno) di oggi conferma che contrasto a rigassificatore è di intera comunità.

Lunedi nuova interrogazione parlamentare al governo. Si renda pubblico il progetto.

Gli altri partiti siano coerenti non solo a Piombino ma anche a Firenze e a Roma..

“Il successo della manifestazione di oggi promossa dai comitati contro il Rigassificatore nel porto di Piombino conferma che un’intera comunità si trova concorde nel contrastare un progetto ancora sconosciuto, con contorni opachi, e che provocherà evidenti danni ambientali”.

Lo afferma il segretario nazionale di SinistraItaliana Nicola Fratoianni che nella città toscana ha incontrato gli organizzatori della protesta, mentre ieri una delegazione della segreteria nazionale di SI ha partecipato al corteo.

“Già lunedi presenteremo una nuova interrogazione parlamentare – prosegue il leader di SI – ad un ministro a fine corsa e al governo perchè renda pubblico e noto, come già successo a Ravenna ieri, ai comitati, alle istituzioni locali, ai cittadini il progetto. Senza trasparenza e partecipazione non ci può un percorso democratico corretto.

“Ora però i partiti che oggi hanno sfilato per le vie di Piombino siano coerenti:

non si può essere contrari a Piombino, e contemporaneamente votare un DL aiuti contenente il superamento e il non rispetto della Via.

Da parte nostra – conclude Fratoianni – interesseremo anche i gruppi parlamentari della sinistra e dei Verdi all’Europarlamento perchè su questa vicenda vi sia un loro intervento.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin