Livorno 1 novembre 2024 “No smartphone day”, lascia il cellulare a casa e vivi una giornata all’agriturismo con Liberertà Livorno

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla sesta giornata ‘NO Smartphone day’ organizzata nella giornata di domenica 3 Novembre 2024, con destinazione Agriturismo L’Isola a Crespina-Lorenzana

ll 6° No Smartphone Day sarà domenica 3 nov 2024!

L’agriturismo L’Isola, di verde non ha pass ma solo natura; produce frutta e verdura ed è circondato da tanti itinerari naturali. Presenti anche interessanti installazioni “energetiche”!

Nota: oltre che al sacco, si può pranzare anche nell’agriturismo (a pagamento).

gMaps destinazione: https://maps.app.goo.gl/ YKqWFQBEbwF7XgUR6

Per chi vuole partire insieme: parcheggio in fondo a viale della Libertà (presso fontanella acqua depurata) alle ore 9.00

gMaps ritrovo:

https://maps.app.goo.gl/ CmHwAe4STMBKVmbx5

Arrivo all’agriturismo ore 09.40, visita guidata e prima passeggiata nei boschi limitrofi. Ore 13 pranzo al sacco mentre per le ore 15 è prevista la seconda passeggiata nella natura con diverso itinerario o attività libere in zona

Non sarà tollerato l’uso di smartphone/tablet. È sconsigliato anche l’uso dei telefoni. Chi non riesce a tenere a bada la dipendenza, è invitato a non partecipare. Per le foto, portate una fotocamera. Lo scopo di queste iniziative è disintossicarsi nella natura e interagire con gli altri senza filtri digitali.

Gradita un’offerta libera e consapevole.