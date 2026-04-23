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23 Aprile 2026

Livorno 23 aprile 2026 No Smartphone Day, una giornata ala Valle Benedetta con Libertà Livorno

Libertà Livorno invita la cittadinanza all’ottava giornata ‘NO Smartphone day’ organizzata per domenica 26 Aprile 2026, con destinazione Valle Benedetta

L’8° No Smartphone Day sarà alla (ri)scoperta delle bellezze nostrane, tra opere architettoniche e luoghi naturali tra Livorno e Collesalvetti.

Trovate tutto il programma in locandina.

Per chi vuole partire insieme – parcheggio in fondo a viale della Libertà (presso fontanella acqua depurata):

maps.app.goo.gl/ CmHwAe4STMBKVmbx5

Per chi si trova già più vicino a Valle Benedetta, il ritrovo è intorno alle 10.45 ai piedi della Chiesa di Valle Benedetta (San Gualberto).

Puoi anche raggiungerci a una tappa intermedia, ma dovrai farlo senza l’uso dello smartphone, quindi calcola bene i tempi e non affidarti al tuo dispositivo.

Ricordati di portare acqua e pranzo al sacco. Altre info in locandina.

Non sarà tollerato l’uso di smartphone/tablet. È sconsigliato l’uso dei telefoni, ed è tollerato solo in caso di emergenza. Chi non può rinunciarvi è invitato a non partecipare. Per le foto, porta una fotocamera. Lo scopo di queste iniziative è disintossicarsi nella natura e interagire con gli altri senza filtri digitali, quindi è fondamentale che tutti i partecipanti si attengano alle raccomandazioni in modo da vivere appieno l’esperienza e non rovinarla agli altri.