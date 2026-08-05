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No Smartphone Night, ad Acciaiolo una serata per riscoprire il piacere di stare insieme senza schermi

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5 Agosto 2026

No Smartphone Night, ad Acciaiolo una serata per riscoprire il piacere di stare insieme senza schermi

No Smartphone Night, ad Acciaiolo una serata per riscoprire il piacere di stare insieme senza schermi

Livorno 6 agosto 2026

L’iniziativa di Libertà Livorno in programma sabato 8 agosto: musica, stelle cadenti, natura e socialità senza smartphone

Tornare a guardarsi negli occhi, ascoltare la musica, osservare il cielo stellato e trascorrere una serata immersi nella natura, mettendo da parte smartphone e tablet. È questo lo spirito della seconda edizione della “No Smartphone Night”, l’iniziativa promossa da Libertà Livorno, in programma sabato 8 agosto 2026 con destinazione Acciaiolo.

L’evento, organizzato nel periodo delle tradizionali stelle cadenti, propone un’esperienza all’insegna della condivisione e del contatto diretto tra le persone, lontano dalle distrazioni digitali.

Il programma prevede una serata tra cristalli, musica e osservazione del cielo, con l’obiettivo di favorire relazioni autentiche e momenti di convivialità senza l’intermediazione della tecnologia.

La cena sarà organizzata con la formula del porta party: ogni partecipante è invitato a portare qualcosa da mangiare per sé e da condividere con gli altri. Gli organizzatori raccomandano di prevedere anche piatti vegetariani o vegani, così da permettere a tutti di trovare un’opzione adatta. Le bevande saranno invece messe a disposizione da Libertà Livorno, a fronte di un contributo libero e consapevole.

Per partecipare sarà fondamentale rispettare gli orari di ritrovo. Il primo appuntamento è fissato alle 17.15 a Livorno, in viale della Libertà, presso la fontanella dell’acqua depurata. Un secondo ritrovo è previsto alle 17.45 ad Acciaiolo, in via Marconi 17, nei pressi della trattoria “Il Torcinaso”. Chi non riuscisse a essere presente in questi orari potrà raggiungere il gruppo esclusivamente alle 19.45, nello stesso punto di ritrovo, prima della partenza definitiva verso la destinazione scelta.

L’aspetto che caratterizza maggiormente l’iniziativa riguarda però il divieto di utilizzare dispositivi elettronici. Durante la serata non sarà consentito l’uso di smartphone e tablet, mentre anche l’utilizzo dei telefoni cellulari è fortemente sconsigliato. Gli organizzatori precisano che chi non è disposto a rinunciare, almeno per qualche ora, al proprio dispositivo è invitato a non partecipare. Per immortalare i momenti della serata sarà invece possibile utilizzare una tradizionale macchina fotografica.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’occasione per “disintossicarsi nella natura e interagire con gli altri senza filtri digitali”, riscoprendo il valore delle relazioni personali, del silenzio e della contemplazione del cielo in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

L’iniziativa si propone così come un invito a rallentare i ritmi, spegnere le notifiche e vivere un’esperienza di socialità autentica, in cui il protagonista non sia lo schermo di un telefono ma il contatto umano.