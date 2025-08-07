Home

Eventi

“No smartphone night” al via la prima serata all’insegna di musica e stelle cadenti

Eventi

7 Agosto 2025

“No smartphone night” al via la prima serata all’insegna di musica e stelle cadenti

Livorno 7 agosto 2025 “No smartphone night” al via la prima serata all’insegna di musica e stelle cadenti

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla prima giornata ‘NO Smartphone Night’ organizzata nella giornata di domenica 10 Agosto 2025, con destinazione Associazione Easy Way

Inauguriamo con la notte di San Lorenzo (10 agosto 2025) la prima No Smartphone Night!

Una serata all’insegna di profumi, musica e stelle cadenti!

Nota: la cena a buffet NON è un porta party. È un evento di autofinanziamento, perciò alcuni attivisti si sono occupati di cibo e bevande e sarà richiesto solo un contributo libero e consapevole.

Previste opzioni vegetariane.

gMaps destinazione (via delle Gore 70, presso ass. Easyway):

maps.app.goo.gl/ nR2Ydq9irxaV7P2k8

Via delle Gore è buia e presenta qualche dosso “accentuato”. Chi non volesse guidare per l’ultimo tratto, venga alle 17.45 all’ingresso di Villa Corridi, e sarà accompagnato a destinazione.

Altre info in locandina.

Non sarà tollerato l’uso di smartphone/tablet. È sconsigliato anche l’uso dei telefoni. Chi non può tenere a bada la dipendenza è invitato a non partecipare. Per le foto, portate una fotocamera. Lo scopo di queste iniziative è disintossicarsi nella natura e interagire con gli altri senza filtri digitali.

Gradita un’offerta libera e consapevole.