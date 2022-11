Home

No Taser alla municipale, Amadio (FdI): “Forbici si, taser no”

24 Novembre 2022

Livorno 24 novembre 2022

Dopo la notiza del no politico del Sindaco Luca Salvetti a fornire il taser alla polizia municipale, Marcella Amadio; Dirigente Nazionale e responsabile del dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia, interciene:

“FORBICI SÌ, TASER NO. Il Sindaco Salvetti è talmente occupato ad inaugurare il nulla cosmico e a tenere sempre le forbici in mano, che, probabilmente, non si rende conto della realtà.

Per lui, infatti, in tema di sicurezza, non vi è una situazione emergenziale , ma è solo “percezione“.

Come è noto, invece, Livorno è al nono posto, nella classifica nazionale, per indice di criminalità.

Inutile e fuorviante che il Sindaco tenti di interpretare questi dati per sminuirne la gravità.

Basterebbe, infatti, seguire le cronache locali che, quotidianamente, per esempio, ci informano sui furti commessi in abitazioni ed esercizi commerciali.

Salvetti si dichiara anche contrario all’uso, da parte della Polizia Municipale, del taser, per “ scelte politiche “.

Ma che cosa vuol dire ?

Che assurdità è affrontare il tema della sicurezza in nome dell’ideologia politica ?

Spera di risolvere con caramelle, gessetti colorati e la tessera del PD ?

Dal Sindaco, ma anche dal Questore e dal Prefetto, pretendiamo azioni più incisive per garantire una maggiore sicurezza.

I gessetti colorati servono per scrivere sulle lavagne, non per salvare la nostra città da una situazione che, ormai, è fuori controllo”.

