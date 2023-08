Home

14 Agosto 2023

Noche Latina, balla con Maykel Fonts: una notte da sogno alla discoteca Calafuria

Livorno 14 agosto 2023

Se ami la musica latina e il ballo, non puoi perderti la grande “Noche Latina” che si terrà lunedì 14 agosto 2023 presso la discoteca Calafuria sul litorale livornese. Si tratta di un evento speciale, che vedrà come ospite d’eccezione un ex ballerino di Ballando sotto le stelle: Maykel Fonts.

Lui è un talentuoso ballerino, coreografo, insegnante e attore, famoso per la sua bravura e il suo carisma. Maykel Fonts ti farà scoprire i segreti della salsa e ti coinvolgerà in uno show spettacolare.

La serata inizierà alle 20.30 con un aperitivo a buffet (solo su prenotazione) con show acrobatica aerea tessuti cerchi e pole dance della Scuola Accademia Dos Tres e tanta bella musica e divertimento.

Alle 21.45 ci sarà lo stage di salsa con Maykel Fonts, dove potrai imparare i passi e le figure di questa danza sensuale e appassionante. E dalle 22.30 si balla! In consolle ci saranno i dj Simone Valacchi e El Flaco, che ti faranno scatenare sulle ritmiche calde e coinvolgenti del reggaeton, della bachata, del merengue e di altri generi latini.

Durante la serata ci saranno anche altri show e animazioni a cura di Ola Latina, Dos Tres, La Vuelt a e della scuola Salsafactory. Non mancheranno le sorprese e i gadget per rendere la tua notte indimenticabile.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di vivere una notte latina da sogno. Acquista il tuo ingresso in prevendita o contatta il numero 3932101052 per maggiori informazioni. E se vuoi arrivare alla discoteca Calafuria in tutta comodità, puoi usufruire del servizio taxi nave che parte dalla fermata autobus Baracchina Azzurra (Viale Vespucci, 64) dalle ore 19.45 alla chiusura della serata. Il costo è di solo 1 euro a trasferimento a persona.

Ti aspettiamo alla discoteca Calafuria, via del Littorale 248 (Livorno). Vieni a vivere la magia della Noche Latina con Maykel Fonts!

