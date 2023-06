Home

Noe’ Daniel, atleta Eos conquista il titolo di Mr. Universo

19 Giugno 2023

Livorno 19 giugno 2023 – Noe’ Daniel, atleta Eos conquista il titolo di Mr. Universo

” Il nostro atleta Noe’ Daniel conquista il titolo di Mister Universo”, è così che dalla palestra Eos di Stagno ci comunicano con gioia lo splendido risultato e proseguono:

“È proprio così, Daniel Noe’ atleta iscritto alla Palestra New Eos Fitness Club, ha vinto il titolo di Mr. Universo all’ICN Universe di Seoul.

Costanza, Impegno, Forza di volontà, Alimentazione e ovviamente una Palestra sempre aperta con attrezzatura all’avanguardia hanno creato il connubio ideale per questo importante risultato”.

L’Amministratore della società che gestisce la New Eos, Sig. Stefano Di Mauro ha intervistato Daniel Noè che racconta la sua esperienza per arrivare al titolo Mr. Universo 2023!

Daniel:

“Tutto è iniziato dal mondiale dello scorso anno, dove ho fatto un secondo posto nella categoria Pro Fitness Model contro un atleta coreano.

A seguito di quella esperienza mi sono reso conto della bellezza di quella categoria decidendo così, di specializzarmici per il seguente anno agonistico.

La Fitness Model, trova il suo massimo livello proprio in Corea ed è lì quindi che volevo competere.

Sono partito a maggio con una gara di selezione La “Classica” di Perugia AINBB, ottenendo un primo posto e la qualifica per l’ICN Universe di Seoul. Ho proseguito poi a giugno a Rimini al Mr& Miss AINBB, ottenendo un ulteriore primo posto e l’annessa qualifica per il campionato europeo ICN in Spagna.

La settimana successiva, sono partito quindi per la Corea, al fine di realizzare questo sogno: vincere la categoria in territorio coreano. L’impresa è riuscita: sono il nuovo MR. UNIVERSO Fitness Model PRO.

Nonostante questa fosse la gara per me più importante, ho deciso di non fermarmi e proseguire cercando di scalare il podio nel mondiale, che si terrà a novembre in Italia a Perugia”.

