Noferi: “Fondazione Sistema Toscana: Dieci milioni di Euro per 4 o 5 like a post ci pare decisamente troppo””

24 Marzo 2022

ATTUALITA’ – Firenze 24 marzo 2022

Vista la crisi economica globale che investe anche la Toscana, la Regione dovrebbe provvedere ad una razionalizzazione delle spese per convogliare fondi alle famiglie e alle imprese in difficoltà

I tempi sono cambiati, alla crisi della Pandemia si sommano ora gli effetti della guerra Russia>Ucraina e non è più sostenibile spendere decine di milioni di soldi pubblici per tenere in vita enti che svolgono funzioni doppie, come Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che anche solo nella denominazione si assomigliano.

La cosa sconcertante soprattutto nel caso di Fondazione Sistema Toscana (FST) è che a distanza di cinque anni, ossia da quando nel 2017 l’Agenzia delle Entrate dichiarò non detraibile l’IVA sulle spese di missione, l’importo di Euro 326.251 è ancora in bilancio.

Tra l’altro mentre tutti sanno che l’IVA sui mezzi di trasporto, ristoranti e hotel è indetraibile (tranne chi tiene l’amministrazione nella FST), ci chiediamo quanto spendono di media per “viaggi” in questa Fondazione?

E se l’attività della Fondazione è soprattutto quella di viaggiare, come fa il Revisore Unico a sostenere che nel 2020 la Fondazione ha continuato senza problemi la sua attività nonostante la pandemia?

Come hanno fatto ad organizzare eventi e a viaggiare mentre eravamo tutti in pieno lockdown?

Ancora, non è comprensibile che un accordo stipulato con le organizzazioni sindacali nel novembre 2017, circa l’adozione di un unico contratto di lavoro per il personale, non abbia trovato riscontro negli atti adottati a distanza di tanti anni.

Questo Ente, su cui la Regione Toscana ha convogliato nel solo 2020 ben 8 milioni di Euro di contributi, spende mediamente circa 4,5 milioni per servizi (ossia consulenze di vario tipo), addirittura superiori alla media dei 3,3 milioni di Euro spesi per le retribuzioni dei 71 dipendenti.

Su questo abbiamo presentato una richiesta di accesso atti perché vogliamo approfondire come sono stati impiegati tutti questi milioni di Euro.

Una cosa sicuramente è chiara, leggendo le relazioni di legge allegate al Bilancio e i siti web/social network, e cioè che la Fondazione, più che la promozione del territorio indicata nei suoi fini statutari, è il megafono, tra l’altro con scarsi risultati, delle attività dei vari assessori.

Dieci milioni di Euro per 4 o 5 like a post ci pare decisamente troppo.

Lo dichiara Silvia Noferi, consigliera della Regione Toscana

