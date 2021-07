Home

Noferi (M5S): "Ospedali Cecina – Piombino: Progetto Pilota ancora ai blocchi di partenza"

16 Luglio 2021

Noferi (M5S): “Ospedali Cecina – Piombino: Progetto Pilota ancora ai blocchi di partenza”

Livorno 16 luglio 2021

Progetto pilota ospedali, Silvia Noferi Consigliera della Regione Toscana (Movimento 5 Stelle) dichiara:

“A febbraio scorso l’Assessore Bezzini aveva annunciato la partenza di un “Progetto Pilota” per l’Ospedale Unico delle Valli Etrusche che non solo avrebbe risollevato le sorti dei due nosocomi di Piombino e Cecina, ma che sarebbe anche diventato un esempio per tutta l’Italia.

Purtroppo, ad oggi, non esiste un cronoprogramma per la riapertura dell’area materno infantile del Villamarina, né per la creazione del centro di procreazione medicalmente assistita o la ristrutturazione dei Pronto Soccorso di Piombino e Cecina, per il potenziamento del personale sanitario tutto o il rafforzamento delle dotazioni tecnologiche in uso (solo per citarne alcuni), così come previsto nel disegno del Progetto Pilota.

Ad aggravare questa situazione la nomina di un Sostituto di Direzione per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Cecina Piombino Elba che potrà effettivamente prendere servizio soltanto il 1° gennaio 2022, lasciando un “vuoto” esecutivo nella fase di riassetto generale delle due strutture.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato la terza interrogazione in merito al “Progetto Pilota” questa volta per chiedere conto di “chi, con quale qualifica e con quali funzioni esecutive dirige il Dipartimento Materno Infantile U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Cecina Piombino Elba” fino a gennaio 2022.

Lo stesso Assessore Bezzini così come il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, ripetono spesso, specialmente adesso che è stato dato l’avvio al percorso degli “Stati Generali della Salute” tanto voluti dal Presidente della Regione Eugenio Giani, quanto sia fondamentale il supporto e la valorizzazione della sanità territoriale per rendere l’accesso alle cure omogeneo per tutti i cittadini della nostra regione; bene, ci auguriamo davvero che tali parole non rimangano solo sulla carta”

