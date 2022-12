Home

Attualità

Noferi (M5S): “Un nuovo patto del Nazareno in versione toscana: “Il patto di Babbo Natale”

Attualità

26 Dicembre 2022

Noferi (M5S): “Un nuovo patto del Nazareno in versione toscana: “Il patto di Babbo Natale”

"Il Governatore Giani dica se ha cambiato maggioranza oltre che metodo di lavoro"

POLITICA – Noferi (M5S): “Un nuovo patto del Nazareno in versione toscana: “Il patto di Babbo Natale”

“Il Governatore Giani dica se ha cambiato maggioranza oltre che metodo di lavoro

Condanniamo con durezza le parole del Governatore Giani che in aula oggi durante la presentazione del super-emendamento della Giunta al Bilancio previsionale per il 2023 ha incamerato molte indicazioni provenienti dal Centrodestra per diversi milioni di Euro e indicando questa contrattazione come il nuovo metodo di lavoro per i rimanenti anni della legislatura.

Contrattazione svolta durante la convocazione del Consiglio Regionale che, da martedì scorso, è stato ostaggio di un ostruzionismo serrato di Fratelli D’Italia e Lega, tramite la presentazione di centinaia di emendamenti che hanno protratto la seduta fino alle tre di notte.

Le continue sospensioni della seduta nei giorni seguenti sono serviti al Centro-destra a far inserire interventi infrastrutturali nei comuni che rappresentano i collegi elettorali di ciascuno dei consiglieri.

Abbiamo assistito per tre giorni ad un tira e molla degno di un “suq”, non certo di un’istituzione democratica, dove le questioni vengono affrontate e risolte con un ordine di priorità e urgenza nelle sedute pubbliche delle commissioni.

In molti casi questi “regalini” sono stati licenziati con l’accensione di nuovi prestiti, come se non fosse già sufficiente il debito contratto negli anni dalla Regione.

Il caos creato dal centrodestra, sulla scia di quello che sta avvenendo alla Camera del governo centrale, non solo denota che non esistono differenze fra quello che denunciano e quello che mettono in atto, ma si denota come un modus operandi molto preoccupante per le istituzioni democratiche.

L’imbarazzo del Movimento 5 Stelle è che in questa fase politica in Toscana, non solo ci troviamo a fare opposizione alla maggioranza PD+Italia Viva che ha vinto le elezioni, ma anche opposizione a chi dovrebbe essere “opposizione di Centro-destra” ma si sente già forza di governo”.

Lo dichiara con una nota Silvia Noferi (Movimento 5 Stelle) Consigliera della Regione Toscana

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin