5 aprile 2019

Nogarin a maggio sarà onorevole

Livorno – Da “sindaco” lo chiameremo presto “onorevole” . È solo una questione di tempo. Filippo Nogarin ha passato anche il secondo turno di votazioni sulla piattaforma Rousseau ed è ora il secondo in lista nella circoscrizione centro per le elezioni europee di maggio. Nella circoscrizione centrale (Lazio, Marche, Umbria, Toscana) Nogarin è risultato il secondo più votato (2821 preferenze) dietro solamente all’eurodeputato uscente Fabio Massimo Castaldo (4191 preferenze). Con questo risultato Nogarin ottiene un posto per le Europee ma difficilmente sarà il capolista della circoscrizione Centro. Poco importa, perché salvo clamorosi rivolgimenti, l’elezione e’ assicurata. Niente da fare invece per l’altro livornese in lista, La Fauci, il quale non ha raccolto sufficienti preferenze.