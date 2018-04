Nogarin incontra la Comunità Tibetana

Disponibiltà a collaborare a iniziative di promozione della cultura tibetana

Livorno, 22 aprile 2018 – Il sindaco Filippo Nogarin ha ricevuto a palazzo comunale Jinpa Santu Lama, rappresentante della comunità tibetana in Italia di cui, per lungo tempo, è stato anche presidente.

La comunità si occupa di diffondere e far conoscere la cultura tibetana nel mondo attraverso iniziative di vario genere, quali eventi, danze, canti e installazione di mandala.

Nei prossimi mesi estivi, una delegazione di monaci tibetani sarà in visita sul nostro territorio e, in vista di questo evento, il sindaco ha garantito l’impegno e la disponibilità del Comune a collaborare per le iniziative che saranno organizzate nell’occasione.