Home

Cronaca

#Nogreenpass: blocco totale di lavoro e consumi, la manifestazione al centro commerciale Parco Levante (Foto e Video)





Cronaca

12 Dicembre 2021

#Nogreenpass: blocco totale di lavoro e consumi, la manifestazione al centro commerciale Parco Levante (Foto e Video)

"Ora possiamo solo andare a lavorare, non possiamo fare più vita sociale, oramai siamo dei reietti"

Livorno 12 dicembre 2021

Ieri i no green pass hanno iniziato come forma di protesta in tutta Italia il blocco totale di lavoro e consumi

A Livorno i #nogreenpass si sono ritrovati a manifestare davanti al centro commerciale Parco Levante

“Questa manifestazione, dicono gli organizzatori, è un’arma potentissima che consente di toccare il portafogli di chi ancora non si è reso conto che il greenpass non è libertà, e non è ciò che consente di lavorare, ma un ostacolo all’economia, soprattutto quella su piccola scala, in cui ogni cliente conta davvero.

Ci sembrava perciò giusto lanciarlo da uno dei simboli moderni dello sperpero e della distruzione della piccola economia locale.

Ci negano ogni diritto, ogni servizio e ogni svago?

Bene noi gli neghiamo i nostri soldi e la nostra collaborazione”

Alessio, uno degli organizzatori illustra l’iniziativa di protesta, “oramai siamo diventati dei reietti”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin