Cronaca

13 Novembre 2021

#Nogreenpass la manifestazione si sposta verso le zone periferiche della città

Livorno 13 novembre 2021

Questo sabato circa 300 persone si sono ritrovate in piazza per manifestare il loro dissenso contro l’obbligo vaccinale e le restrizioni imposte dal governo per chi non ha il green pass

Questa volta il corteo invece del solito giro in centro città, a cui ci aveva abituati, è partito da piazza della Repubblica e si è diretto in piazza San Marco

Il cambiamento di itinerario è dovuto alla decisione di portare la loro voce anche in altre zone della città, in modo da sensibilizzare il più alto numero di cittadini

Le foto e il video della manifestazione No green pass

