"Noi-altri. Dialoghi su identità e convivenza", tre giorni di iniziative proposte da OSIM

1 Luglio 2024

“Noi-altri. Dialoghi su identità e convivenza”, tre giorni di iniziative proposte da OSIM

Livorno 1 luglio 2024 – "Noi-altri. Dialoghi su identità e convivenza", tre giorni di iniziative proposte da OSIM

Dal 3 al 5 luglio l’OSIM, Osservatorio per gli Studi Internazionali sul Mediterraneo propone “Noi-altri” ciclo di incontri su identità e convivenza.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Cesvot, Derad-Italia APS, Compagnia della dodicesima sedia, Assessorato alla Cultura del Comune di Livorno e Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, prevede tre incontri e uno spettacolo, tutti ad ingresso libero e gratuito. Gli appuntamenti potranno essere seguiti anche in diretta online sul canale YouTube di OSIM Livorno (https://studio.youtube.com/channel/UC_DiCCLe9TyH0JVNR56rsMQ/livestreaming).

Nei tre giorni di iniziative il tema – identità e convivenza – sarà declinato dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della letteratura sociologica, dal punto di vista artistico e, infine, dal punto di vista antropologico.

Gli incontri saranno ospitati nella sala conferenze della Biblioteca dei Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio).

I lavori prenderanno il via mercoledì 3 luglio alle ore 16.30 alla presenza dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi. Interverrà Cristina Caparesi che parlerà di identità tra conflitto e convivenza. A seguire, in piazza Garibaldi, nel pre-Garibaldissima, alle ore 19, si terrà lo spettacolo “L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé” con Antonella Cenci, Alessandra Carlesi, Flora Bosch che si esibiranno in un reading teatrale con l’accompagnamento musicale di Giulio Boschi al contrabbasso.

Il secondo seminario, in programma giovedì 4 luglio alle ore 16.30, vedrà Arianna Obinu, specializzata in mediazione del conflitto, proporre un intervento basato su teoria e gioco interattivo con il pubblico.

A chiusura della tre giorni, venerdì 5 luglio alle ore 16.30, Benedetta Panchetti, studiosa di pluralismo religioso e minoranze, presenterà il dialogo tra il prof. Ahmed Habouss, presidente dell’OSIM, e Massimo Signorini, musicista e professore di musica presso il Conservatorio di Avellino.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail livornoosim@gmail.com o reperite sul blog associazioneosim.wordpress.com.

