Noi Moderati, incontro a Livorno su Sport e inclusione con senatrice Versace

2 Ottobre 2025

Lo sport come motore di inclusione e crescita sociale sarà al centro dell’incontro promosso da Noi Moderati, in programma domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 21 al Grand Hotel Palazzo di Livorno. L’appuntamento, dal titolo “Sport e inclusione, una sfida da vincere insieme”, vedrà la partecipazione della senatrice Giusy Versace, da sempre impegnata in prima linea per diffondere i valori positivi legati all’attività sportiva.

La serata, moderata da Angelica Macelloni, riunirà protagonisti ed esperti di discipline diverse che porteranno la loro esperienza diretta. Interverranno infatti l’atleta paralimpico livornese Christian Volpi, il campione e allenatore della Nazionale paralimpica di golf Tommaso Perrino, la già azzurra di basket e medico chirurgo Maria Teresa Baldini e Marco Predieri, membro del comitato Para Sailing della federazione mondiale World Sailing.

L’iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza e intende sottolineare il ruolo dello sport non soltanto come occasione di crescita personale, ma anche come strumento fondamentale di coesione, partecipazione e inclusione. Un messaggio che assume particolare valore in un contesto come quello attuale, dove lo sport può rappresentare un linguaggio universale capace di abbattere barriere e costruire nuove opportunità di incontro e comunità.