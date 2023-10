Home

Politica

Noi Moderati, la quarta gamba del centrodestra contraria alla candidatura a Sindaco dell’ex giornalista del Tirreno

Politica

29 Ottobre 2023

Noi Moderati, la quarta gamba del centrodestra contraria alla candidatura a Sindaco dell’ex giornalista del Tirreno

Livorno 29 ottobre 2023 – Noi Moderati, la quarta gamba del centrodestra contraria alla candidatura a Sindaco dell’ex giornalista del Tirreno

La contrarietà espressa da Gionata Giubilei (coordinatore provinciale Noi Moderati) sul nome dell’ex giornalista del Tirreno come sindaco per il centrodestra alle prossime amministrative:

“Per chi come me ama la politica e ama la propria città era impensabile riuscire a rimanerne lontano, ne sono stato capace per un breve periodo anche se seguivo tutte le vicende cittadine, ma quando amici mi hanno chiesto di rientrare non ho avuto attimi di ripensamento e insieme ad un gruppo di persone abbiamo dato vita a Livorno a Noi Moderati considerata la quarta gamba del centrodestra.

Saremo considerati alleati scomodi ,rumorosi ma soprattutto consapevoli che la nostra città ha bisogno di un cambiamento storico.

Dobbiamo necessariamente impostare un progetto di vittoria, un progetto di sviluppo ben chiaro per la nostra città un progetto che trova le radici nello spirito di noi livornesi abituati a non chinare la testa alle volontà dei potentati

Da troppi anni noi livornesi siamo considerati dalla politica non una popolazione ma un gregge di pecore da sottomettere; lo spirito del “leone ” che ha contraddistinto per decenni noi livornesi è stato assopito ma certamente non ucciso. Motivo per il quale alle prossime elezioni amministrative la guida della nostra città dovrà necessariamente essere messa nelle mani di colui che dovrà dimostrare forza capacità ma soprattutto .competenza.

Per attuare questo progetto dobbiamo dare un forte segnale di cambiamento un forte segnale di sviluppo economico basato sui grandi fenomeni industriali prima e terziari successivamente che hanno caratterizzato e resa grande Livorno.

Dobbiamo rivedere necessariamente il piano del traffico che sta portando chiusure di negozi e completa desertificazione delle strade e dei quartieri centrali, Dobbiamo necessariamente portare sicurezza nei cittadini spaventati e costretti a non poter percorrere alcune strade ormai nelle mani della delinquenza, prendendo come esempio il motto del Sindaco Giuliani :tolleranza zero. “dobbiamo in poche parole rimettere la nostra città al centro di grandi progetti, che traghetteranno Livorno nel futuro.

Da tempo sento discutere gli alleati di candidare a Sindaco per il cdx una personalità che ha fatto un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successi personali ma sempre sulla sponda opposta alla nostra.

Pensare di candidare un giornalista che è stato per anni in una testata di uno dei grandi avversari del centrodestra, De Benedetti – noi per lui eravamo nemici no avversari, sarebbe un insulto a tutto il centrodestra e a tutti i cittadini che vorrebbero quel cambiamento e che desiderano spazzare via il vecchio legame con coloro che stanno distruggendo la nostra città.

Ogni giorno sono solito sentirmi con i vertici regionali e nazionali del partito e faccio capire loro quanto terribile per la nostra storia e per la nostra città sarebbe quella di candidare l’ex caporedattore de Il Tirreno Guarducci legato a quel mondo che è sempre stato ostile verso di noi.

Non mi permetterei di giudicare la persona che nel suo mondo, che ripeto non è il nostro, ha fatto una splendida carriera ma non può nella maniera più assoluta rappresentare il cambiamento che la nostra città desidera ”

Gionata Giubbilei

Coord.Prov. “Noi Moderati”.