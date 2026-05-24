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Cronaca

“Noi puliamo la terra e non vogliamo la guerra”, bambini delle Rodari puliscono parco Masini

Cronaca

24 Maggio 2026

“Noi puliamo la terra e non vogliamo la guerra”, bambini delle Rodari puliscono parco Masini

Livorno 24 maggio 2026 “Noi puliamo la terra e non vogliamo la guerra”, bambini delle Rodari puliscono parco Masini

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della collaborazione e della pace quella vissuta dagli alunni della scuola primaria Rodari dell’istituto comprensivo Mazzini, protagonisti di un’iniziativa di pulizia del Parco Masini insieme alle insegnanti, ai volontari di Legambiente e a Mr. Green, cittadino conosciuto in città per il suo impegno spontaneo nella cura degli spazi pubblici.

“Giro giro tondo, noi puliamo il mondo. Noi puliamo la terra e non vogliamo la guerra”: con questo slogan i bambini delle classi 5C, 2A e 2B hanno dato vita a un grande girotondo simbolico prima di mettersi all’opera nel parco che ogni giorno frequentano dopo la scuola.

L’iniziativa nasce da un incontro avvenuto lo scorso dicembre, quando gli alunni avevano conosciuto Mr. Green, definito dagli organizzatori un “eroe silenzioso” che dedica gratuitamente il proprio tempo alla pulizia della città. Da quella giornata era nata la promessa di ritrovarsi per un’azione concreta a favore dell’ambiente, trasformata adesso in realtà grazie anche alla collaborazione di Legambiente, che ha fornito volontari e materiale per permettere ai bambini di partecipare in sicurezza.

Muniti di guanti, pinze e cappellini, e dopo aver ripassato le regole della raccolta differenziata, gli studenti hanno perlustrato il parco raccogliendo rifiuti abbandonati tra panchine, cespugli, area giochi e campo da basket. Tra i materiali trovati soprattutto cicche di sigarette, bottigliette di plastica e involucri di merendine.

Al termine della raccolta, i sacchi pieni di spazzatura sono stati pesati con un dinamometro elettrico: in totale sono stati recuperati circa 25 chili di rifiuti.

L’esperienza si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, diventando anche un’occasione educativa per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza del rispetto degli spazi comuni e della tutela dell’ambiente. Grande soddisfazione anche nel vedere all’ingresso del parco un cartello con la scritta “Area pulita”, simbolo del lavoro svolto insieme.

Un messaggio che va oltre la semplice raccolta dei rifiuti e che guarda a un’idea di comunità fondata sulla collaborazione, sul rispetto e sulla cura del territorio. Per i bambini della Rodari, infatti, prendersi cura del mondo significa anche costruire un futuro senza guerra, dove ambiente, solidarietà e responsabilità possano camminare insieme.