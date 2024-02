Home

29 Febbraio 2024

“Noi siamo la Pielle”, mostra fotografica storica e eventi collaterali con vecchie glorie, scuole e tifosi

Livorno, 29 febbraio 2024 – Noi siamo la Pielle, mostra fotografica storica e eventi collaterali con vecchie glorie, scuole e tifosi

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di annunciare e presentare la mostra fotografica “NOI SIAMO LA PIELLE” in programma da sabato 2 marzo fino al sabato successivo presso i locali del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, a Livorno, in via Roma 234.

La mostra, organizzata in collaborazione con Sillabe Srl, partner ufficiale della Pielle, vedrà ovviamente l’esposizione di foto storiche esposte gentilmente offerte dal fotografo Paolo Bonciani, oltre ai testi a cura del giornalista Francesco Parducci, e avrà ingresso gratuito negli orari indicati dal Museo.

Collateralmente, la Pielle Livorno organizzerà durante l’intero arco della settimana una lunga serie di eventi, coinvolgendo vecchie glorie, scuole e tifosi.

Segue il programma nel dettaglio:

Sabato 2 marzo, ore 11,00

Inaugurazione della mostra “NOI SIAMO LA PIELLE”; riproduzione fotografica della storia della Pielle dalle origini agli anni ’90. Presenta l’autore degli scatti fotografici, Paolo Bonciani.

Interventi del presidente Francesco Farneti e dei dirigenti della Pielle. Introduzione a cura del giornalista Francesco Parducci.

Martedì 5 marzo, ore 17,30

PL Amarcord: alcuni protagonisti ed ex bandiere della PL raccontano la storia e le loro esperienze da giocatori e dirigenti della Pallacanestro Livorno.

Mercoledì 6 marzo, ore 10,30 / 12,00

Incontro con gli studenti. Un tuffo nella storia della PL da vivere insieme ai nostri giocatori.

Giovedì 7 marzo, ore 17,00

Da Toncelli Cucine a Caffè Toscano, la storia degli sponsor di maglia della Pielle. Presentano Fabio Discalzi e Alessandro Lazzerini. A seguire, spazio dedicato agli sponsor per il quarto atto di “THES SPONSOR SLAM” con la gradita presenza del regista Silvio Laccetti.

Sabato 9 marzo, ore 18,00

“NOI SIAMO LA PIELLE”. Incontro con i gruppi organizzati della Curva Sud. Saranno proiettate le immagini più belle del tifo piellino. In chiusura, brindisi con la presenza di alcuni giocatori.

